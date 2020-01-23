Генсек ООН назвал четыре всадника апокалипсиса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал четыре всадника апокалипсиса, наиболее угрожающих миру. По его словам, это геополитическая напряженность, изменения климата, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, передает ТАСС.

Гутерриш уточнил, что из-за геополитической напряженности теракты собирают новые жертвы и растет ядерная угроза. «Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны», — отметил он.

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