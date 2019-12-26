В ООН отреагировали на обвинения России в попустительстве визовому саботажу США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен задержками в выдаче американских виз представителям России и других стран. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Он (Антониу Гутерриш — прим. «Ленты.ру») и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой, — добавил Дюжаррик.
Накануне, 25 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Ранее в декабре стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.
В сентябре американские визы не получили десять членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН. В частности, без въездных документом остался член Совета Федерации Константин Косачев. В Москве назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Позже стало известно, что российская делегация в целом не получила 18 виз.