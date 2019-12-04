США нанесли России новый удар в визовой войне

США не выдали визы российской делегации для участия в международной конференции по аудиту. Об этом говорится в комментарии на сайте российского посольства в Вашингтоне.
«Совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии», — утверждают дипломаты.
Также в посольстве отметили, что Госдепартамент США воспрепятствовал приезду в Нью-Йорк директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. Тот должен был принять участие в Молодежном форуме 28-29 ноября.
10 ноября Министерство иностранных дел России отреагировало на отказ посольства США выдавать визы игрокам московского «Спартака». «США развязали настоящую визовую войну против россиян. Невыдача виз стала еще одним нелегальным оружием борьбы», — указали в дипведомстве.
В октябре зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что российская делегация в Генассамблее ООН в целом не получила 18 виз в США и не смогла из-за этого участвовать в мероприятиях 74-й сессии.
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.