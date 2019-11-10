В России отреагировали на отказ США выдавать визы «Спартаку»

Министерство иностранных дел России отреагировало на отказ посольства США выдавать визы игрокам московского «Спартака». Слова представителя ведомства приводятся в Telegram-канале «Подъем».

«США развязали настоящую визовую войну против россиян», — говорится в заявлении МИД. Невыдачу виз в ведомстве назвали «еще одним нелегальным оружием борьбы».

О том, что футболисты «Спартака» не могут получить визы США, стало известно ранее 10 ноября. Москвичи должны были принять участие в товарищеском турнире в Орландо. По словам владельца клуба Леонида Федуна, американскому посольству были предоставлены поддерживающие письма от организаторов соревнований и от администрации города. Из-за проблем с визами красно-белые планируют отказаться от участия в турнире.

Товарищеский турнир в Орландо пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

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