Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче «Спартака»

Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче 1/8 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом». Видео появилось в Twitter Никиты Павлова.

На пресс-конференции представитель СМИ обратился к главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско и заявил, что к перерыву обеды закончились. Он отметил, что успел поесть, но другим еды не хватило.

В комментариях к посту пользователи сети пристыдили журналиста. «Позорники!», «Стыдно мне», «Не надо было вообще переводить. Сразу надо следующий вопрос», — писали они.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В четвертьфинале турнира команда сыграет с московским ЦСКА.

Красно-белые провели третий матч под руководством тренера Доменико Тедеско. До этого клуб обыграл московский «Локомотив» (3:0) и сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

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