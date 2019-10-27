«Спартак» одержал первую победу при новом тренере

Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились нападающие Эсекиэль Понсе (57-й минута) и Йордан Ларссон (79-я, 81-я).

Красно-белые провели второй матч под руководством тренера Доменико Тедеско. В прошлом туре клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0). До этого «Спартак» потерпел в РПЛ пять поражений подряд.

«Спартак» объявил о подписании соглашения с немецким специалистом 14 октября после отставки Олега Кононова. До этого Тедеско возглавлял «Шальке», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Германии в сезоне-2017/2018.

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