Газета показала нового тренера «Спартака» в образе Джокера и разъярила фанатов

Газета «Спорт-Экспресс» в Twitter показала обложку нового номера, на которую попал новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Журналисты представили специалиста в образе Джокера, чем разозлили фанатов.

Пользователи Twitter указали на то, что Тедеско был представлен, скорее, как клоун, а не герой фильма Тодда Филлипса «Джокер», который и вдохновил авторов обложки.

Кроме того, болельщики призвали «Спорт-Экспресс» к ответственности. Позднее на сайте издания появилось заявление, в котором говорится о том, что журналисты не хотели обидеть или оскорбить Тедеско или «Спартак». Также в газете подчеркнули, что «не видели никакой ассоциации с клоуном и негативной окраской в связи с этим».

О назначении немецкого специалиста было объявлено 14 октября. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал, что Тедеско был первым выбором клуба. Он подписал контракт до лета 2021 года.

34-летний Тедеско до марта 2019-го работал с немецким «Шальке». Тренер завоевал вместе с командой серебряные медали Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Он был уволен после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

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