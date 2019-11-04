«Спартак» потерпел первое поражение при новом тренере

Московский «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 16-й минуте встречи забил нападающий туляков Евгений Луценко.

Это первое поражение «Спартака» после назначения немецкого тренера Доменико Тедеско. До этого команда одержала одну победу и сыграла один раз вничью в чемпионате России. Также москвичи пробились в 1/4 Кубка России, обыграв «Ростов».

«Спартак» объявил о подписании соглашения с немецким специалистом 14 октября после отставки Олега Кононова. До этого Тедеско возглавлял «Шальке», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Германии в сезоне-2017/2018.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!