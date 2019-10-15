США оставили без виз 18 российских дипломатов

Российская делегация в Генассамблее ООН в целом не получила 18 виз в США и не смогла из-за этого участвовать в мероприятиях 74-й сессии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.

Он рассказал об этом на заседании Шестого комитета организации по правовым вопросам. Неполучение россиянами виз коснулось работы и этого комитета: в частности, «не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления представителей Российской Федерации».

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В начале октября 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Позднее Кузьмин подтвердил, что демарш комитетов связан с визовой политикой США — Соединенные Штаты не разрешили въезд в страну на заседание ООН делегатам из России, Кубы, Ирана и еще ряда государств.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал перенести все международные мероприятия с территории Соединенных Штатов на более устойчивые площадки.

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