Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Комитеты, занимающиеся правовыми вопросами и вопросами разоружения и международной безопасности, продолжат работу утром во вторник по времени Нью-Йорка (17:00 мск).

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Позднее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подтвердил, что демарш комитетов связан с визовой политикой США — США не разрешили въезд в страну на заседание ООН делегатам из России, Кубы, Ирана и еще рядка государств. Он выразил надежду, что генеральный секретарь ООН включится в разрешение ситуации, вплоть до арбитража между ООН и США.

Ранее Россия предложила перенести заседания комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву, начиная со следующего года. Подобное предложение также озвучивал министр иностранных дел России Сергей Лавров: он призвал перенести все международные мероприятия с территории США на более устойчивые площадки.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

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