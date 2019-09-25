США предложили лишить международных мероприятий

Настало время подумать о переносе международных мероприятий с территории США на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, такая необходимость возникла из-за отказа Вашингтона выдавать визы неугодным делегатам.

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24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла действия американской стороны возмутительным примером неуважения к членам ООН.

Позднее Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генассамблеи ООН. «Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — добавил Лавров.

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