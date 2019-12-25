Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в этот раз с проблемами столкнулись российские военные. «Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы», — рассказала она, уточнив, что в некоторых случаях визы приходится ждать более года.

Дипломат упомянула также «вопиющие случаи», когда работающим в США российским сотрудникам не продлевали визы, вынуждая их вернуться в Россию. Таким образом, считает Захарова, американская сторона злоупотребляет административным ресурсом, чтобы смещать с постов неугодных им россиян. При этом генеральный секретарь ООН «фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», гарантом которого он выступает.

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В начале декабря с ситуацией пообещал разобраться президент США Дональд Трамп. Сообщений о том, что после этого что-то изменилось к лучшему, не поступало.

Ранее в декабре стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН. В частности, без въездных документом остался член Совета Федерации Константин Косачев. В Москве назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Позже стало известно, что российская делегация в целом не получила 18 виз.

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