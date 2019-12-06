Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он рассказал, что указал Трампу на эту проблему на встрече в Белом доме. «Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — уточнил Небензя.

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По мнению дипломата, эта проблема не добавляет Соединенным Штатам престижа и репутации.

Ранее в декабре стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН. В частности, без въездных документом остался член Совета Федерации Константин Косачев. В Москве назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Позже стало известно, что российская делегация в целом не получила 18 виз.

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