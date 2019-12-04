В Совете Федерации отреагировали на отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям, заявил член Совета Федерации Константин Косачев. Его цитирует РИА Новости в среду, 4 декабря.
По словам сенатора, действия американской стороны не останутся без последствий. Он отметил, что этот случай можно будет вспомнить, когда Вашингтон начнет в очередной раз утверждать, что Россия якобы первая начала.
Ранее в среду стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в международной конференции по аудиту. Кроме того, Госдепартамент воспрепятствовал приезду на молодежный форум в Нью-Йорк директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
В сентябре американские визы не получили члены российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.