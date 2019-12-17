Российский сенатор пожаловался на невыдачу американской визы

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США вновь не ответило на визовый запрос для его участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 декабря.

По его словам, повторный запрос российская делегация направила 8 ноября, однако посольство США так и не ответило.

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«Это означает, что уже второй раз мне, как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН, будет отказано в визе», — пожаловался сенатор.

6 декабря президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.

Двумя днями ранее стало известно, что из-за отсутствия виз российская делегация не сможет принять участие в международной конференции по аудиту.

В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН, среди которых Константин Косачев.

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