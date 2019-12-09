США отказали во въезде большей части украинцев

В 2019 году США отказали во въезде каждому второму украинцу. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента.
Вашингтон не стал выдавать визы почти половине украинских граждан — 45,06 процента заявок отклонили. Для россиян этот показатель втрое ниже, он составил около 15 процентов.
Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи — в 100 процентах случаев. Много отказов и у стран Ближнего Востока (у Ливии 89,05 процента) и Африки (у Сомали 80,77 процента). Власти не объясняют причин, по которым запрещают въезд, однако в Ливии и Сомали уже долгое время идут тяжелые конфликты.
В начале декабря американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться в визовом скандале с Россией. Тогда Вашингтон не выдал визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.