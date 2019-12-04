В Госдуме объяснили отказ США выдать визы российской делегации

Отказ российской делегации в американских визах говорит о нежелании США вступать в диалог с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует РИА Новости в среду, 4 декабря.

По словам депутата, Вашингтон не хочет учитывать позицию Москвы по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере.

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Парламентарий считает, что для проведения важных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны, чтобы не возникало проблем с допуском участников.

Ранее в среду сенатор Константин Косачев назвал инцидент с визами ударом по двусторонним отношениям между странами. Он отметил, что случившееся не останется без последствий.

В ноябре в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя невыдачу американских визы игрокам московского «Спартака», заявили о начале «визовой войны против россиян».

В сентябре визы не получили члены российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН. В Москве резко осудили действия США.

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