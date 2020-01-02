Генсек ООН обеспокоился заявлением Ким Чен Ына о ядерных испытаниях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о возможном возобновлении ядерных и ракетных испытаний. Об этом сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжжарик, передает Reuters.

По его словам, Гутерриш очень надеется, что испытания в Северной Корее не возобновятся. «Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено», — сказал представитель ООН.

1 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом будет глубоко разочарован в случае отказа КНДР от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет. Он понадеялся на то, что северокорейские власти изберут «тропу дипломатии» и предпочтут «мир и благополучие конфликту и войне».

Ранее в тот же день Ким Чен Ын сообщил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну, поэтому необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!