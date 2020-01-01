Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от ежегодного поздравления своего народа в новогоднее утро. Вместо этого на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына, передает Bloomberg.

На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах. «Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение», — пишет Bloomberg.

Ранее Ын заявил, что вскоре Северная Корея покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему настроены враждебно по отношению к КНДР, поэтому Пхеньяну необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет «глубоко разочарован» в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет.

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