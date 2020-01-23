Человечество приблизилось к Судному дню

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, приблизились к полуночи. В пресс-релизе журнала Bulletin of the Atomic Scientists говорится, что символическое время человечества как никогда приблизилось к Судному дню.

Стрелки часов были подвинуты на 20 секунд вперед, теперь они показывают время 23:58:20. Таким образом, до начала Судного дня, который символизирует полночь, осталось 100 секунд. В заявлении активистов говорится, что ситуация с международной безопасностью ухудшилась в том числе потому, что мировые лидеры позволили разрушить политическую инфраструктуру.

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«Мы считаем, что мир разделяют от катастрофы считаные секунды, а не минуты или часы», — заявила президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон (Rachel Bronson). Она подчеркнула, что человечество находится в таком состоянии, что любая ошибка или промедление подобны смерти. В заявлении проекта говорится, что к Судному дню мир приближают ядерное оружие, изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.

Часы Судного дня придвигались к полуночи в течение последних четырех лет. В 2019 году их стрелки оставили на прежнем месте, в 2018-м минутную стрелку переместили на 30 секунд вперед. В 2017 году часы показывали две с половиной минуты до полуночи. На сайте журнала уточняется, что стрелки часов еще никогда не были так близки к полуночи.

Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году учеными и сотрудниками журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Движение стрелок часов символизирует время, которое разделяет человечество до ядерной войны или климатической катастрофы.

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