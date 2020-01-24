Объяснены причины перевода часов Судного дня

Перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед означает ухудшение ситуации на международной арене по совокупности факторов. Об этом RT рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Помимо роста ядерной угрозы, в качестве причин перевода стрелок эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists назвали выход США из ядерного соглашения с Ираном, изменение климата и дезинформацию в виртуальном пространстве.

Журавлев отказался комментировать тезис об изменении климата, заявив, что специалисты «до сих пор не договорились по этому темному вопросу». «Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех», — отметил он.

Однако самым большим шагом к «ядерной полуночи» эксперт назвал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией. По его мнению, необходимо создать новую систему договоров до того момента, как будет пересечена критическая черта.

23 января стрелки часов Судного дня остановились на отметке в 100 секунд до полуночи. Президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон подчеркнула, что человечество находится в таком состоянии, что любая ошибка или промедление подобны смерти.

Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году Движение стрелок часов символизирует время, которое отделяет человечество до ядерной войны или климатической катастрофы.

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