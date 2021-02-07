В США признали отставание ядерного арсенала от российского

Генерал Джек Кин признал, что ядерный арсенал США отстает от российского. Об этом бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США заявил в интервью на YouTube-канале Fox News.

Американский военный заявил, что в ядерном арсенале страны есть серьезные слабости. Он рассказал, что, хотя размеры ядерных арсеналов США и России совпадают, но в модернизации этого типа вооружений Штаты отстают. Кин добавил, что в США ядерное оружие находится в плачевном состоянии, в то время как Москва завершает многолетнюю программу его модернизации.

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США предупредил, что Вашингтон также отстает от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Он призвал власти США сосредоточиться на решении проблемы модернизации вооружений, чтобы не дать противникам страны стимула воспользоваться слабостями Штатов.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.