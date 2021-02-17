Пентагон заявил об угрозе со стороны России для НАТО

Россия представляет угрозу для всех членов НАТО. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

По словам высокопоставленного представителя американского военного ведомства, «русские используют военную силу для достижения своих целей, они сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок». В связи с этим США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.

При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва угрожает Вашингтону.

16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса как к позитивному, так и к негативному сценарию отношений с Россией: альянс готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с российским государством. По его мнению, диалог с Россией в НАТО должны вести жестко, посылая четкие сигналы.

Позднее российский сенатор Андрей Климов диагностировал у Столтенберга «спутанное сознание». Парламентарий объяснил, что Россия не создает никаких антиевропейских блоков, не расширяется к их границам, не называет никого противником и не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах.