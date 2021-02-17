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В Совфеде диагностировали «спутанное сознание» у генсека НАТО

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Сенатор Андрей Климов диагностировал «спутанное сознание» у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам рассказал в эфире НСН.

Климов, комментируя высказывание Столтенберга о готовности НАТО к противостоянию с Россией, заявил, что именно такая ассоциация приходит ему на ум. Он посоветовал генсеку альянса посмотреть в зеркало, но отметил, что для этого необходимы хорошее зрение и элементы совести.

Парламентарий объяснил, что Россия не создает никаких антиевропейских блоков, не расширяется к их границам, не называет никого противником и не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах. Поэтому, по мнению Климова, исходя из его высказываний, можно диагностировать у генсека НАТО «спутанное сознание».

При этом член Совфеда подчеркнул, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя. Он добавил, что Россия может «дать отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны».

Ранее Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО как к позитивному, так и к негативному сценарию отношений с Россией: альянс готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с российским государством. По мнению генсека, диалог с Россией в НАТО должны вести жестко, посылая четкие сигналы.

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