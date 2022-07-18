В Британии спрогнозировали самый жаркий день в истории

18 июля станет в Великобритании самым жарким днем в истории

Понедельник, 18 июля, должен стать в Великобритании самым жарким днем в истории с начала наблюдений. Ожидается, что температура достигнет 40 градусов Цельсия, сообщает Reuters.

По прогнозам, экстремально жаркая температура продлится ближайшие два дня. Власти приняли решение ограничить скорость работы метрополитена и попросили граждан пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

В частности, был отменен железнодорожный маршрут с северо-востока Англии в Лондон. В городе Честер на два дня остановил работу крупный зоопарк. Некоторые производства в стране изменили график работы, чтобы облегчить сварку и другие горячие процессы. Температура должна снизиться к среде.

Ранее в Соединенном Королевстве впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за экстремальной жары. Пик температуры ожидался в районах Центральной, Северной, Юго-Восточной и Восточной Англии. Жара может побить установленный в 2003 году рекорд в 38,7 градуса.