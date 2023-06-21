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14:04, 21 июня 2023Среда обитания

2023 году предрекли звание самого жаркого в истории

Всемирная метеорологическая организация: 2023 год может стать самым жарким на Земле

Фото: Norbert Braun / Unsplash

2023 год может стать самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Соответствующий прогноз дали Всемирная метеорологическая организация и климатическая служба Copernicus.

Авторы исследования предрекли, что существует вероятность того, что нынешний год будет наиболее жарким не только для Европы, но и для всей планеты. Они отметили, что в данный момент первую тепловую волну ожидают в Германии. Согласно прогнозам метеорологов, на этой неделе в государстве, которое является крупнейшим потребителем газа в Европе, температура может вырасти более чем до 32 градусов Цельсия.

В июне также стало известно о том, что Европа оказалась самой быстронагревающейся частью света. По данным Всемирной метеорологической организации и климатической службы Copernicus, лето 2023 года может стать для этой части света самым жарким.

Кроме того, о том, что 2023-й может стать самым жарким в истории из-за природного явления Эль-Ниньо, вызванного нагревом части Тихого океана, предупредили американские климатологи и метеорологи.

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    Полина Кислицына
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