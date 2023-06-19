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19:23, 19 июня 2023Среда обитания

Назван самый быстронагревающийся континент

Bloomberg: Европу назвали самым быстронагревающимся континентом

Фото: Bernat Armangue / AP

Всемирная метеорологическая организация и климатическая служба Copernicus в своем докладе назвали Европу самым быстронагревающимся континентом. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты отметили, что лето 2022 года было для Европы самым жарким. Ущерб из-за волн тепла оценили в два миллиарда долларов. При этом, согласно прогнозам, лето 2023 года может побить предыдущий рекорд. Ученые отметили, что подобные погодные условия оказывают серьезное давление на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также на систему здравоохранения.

«Обычно внимание к глобальным температурам, как правило, упускает из виду тот факт, что темпы потепления в Европе могут вдвое превышать среднемировой уровень», — заявил профессор Уильям Коллинз из Редингского университета.

Ранее стало известно, что в конце июня Испания столкнется с экстремально жаркой погодой — воздух в европейской стране прогреется до 45 градусов Цельсия.

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    Нина Ташевская
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