Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару

Bloomberg: воздух в испанской Севилье в конце июня прогреется до 45 градусов Цельсия

В конце июня Испания столкнется с экстремально жаркой погодой — воздух в европейской стране прогреется до 45 градусов Цельсия. О таком прогнозе сообщает Bloomberg.

Высокие температуры должны охватить Пиренейский полуостров к концу первого летнего месяца. Так, в испанской провинции Севилья воздух прогреется почти до 45 градусов Цельсия. При этом в ближайшие дни в Берлине потеплеет до 34 градусов, а в Лондоне — до 27 градусов.

К последствиям таких погодных условий отнесли возможную засуху, которая окажет дополнительное давление на гидроэнергетику. К тому же возрастет потребность в кондиционировании воздуха, особенно в Испании и Португалии.

В конце мая рекордную жару зафиксировали в китайском Шанхае — столбик термометра поднялся до 36,1 градуса Цельсия. Один из понедельников оказался самым жарким майским днем более чем за 100 лет.