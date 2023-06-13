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16:07, 13 июня 2023Среда обитания

Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару

Bloomberg: воздух в испанской Севилье в конце июня прогреется до 45 градусов Цельсия

Фото: Jon Nazca / Reuters

В конце июня Испания столкнется с экстремально жаркой погодой — воздух в европейской стране прогреется до 45 градусов Цельсия. О таком прогнозе сообщает Bloomberg.

Высокие температуры должны охватить Пиренейский полуостров к концу первого летнего месяца. Так, в испанской провинции Севилья воздух прогреется почти до 45 градусов Цельсия. При этом в ближайшие дни в Берлине потеплеет до 34 градусов, а в Лондоне — до 27 градусов.

К последствиям таких погодных условий отнесли возможную засуху, которая окажет дополнительное давление на гидроэнергетику. К тому же возрастет потребность в кондиционировании воздуха, особенно в Испании и Португалии.

В конце мая рекордную жару зафиксировали в китайском Шанхае — столбик термометра поднялся до 36,1 градуса Цельсия. Один из понедельников оказался самым жарким майским днем более чем за 100 лет.

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    Нина Ташевская
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