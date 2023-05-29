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20:33, 29 мая 2023Среда обитания

В Китае зафиксировали рекордную жару

В понедельник, 29 мая, температура в Шанхае поднялась до 36,1 градуса Цельсия

Фото: TonyV3112 / Shutterstock / Fotodom

В понедельник, 29 мая, в китайском Шанхае зафиксировали рекордную жару — столбик термометра поднялся до 36,1 градуса Цельсия. Об этом сообщает Reuters.

Понедельник оказался самым жарким майским днем более чем за 100 лет. В этот день был побит предыдущий рекорд — в 1876, 1903, 1915 и 2018 годах самой высокой температурой считались 35,7 градуса Цельсия.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней жаркая погода придет в другие провинции Китая — в некоторых из них температура может достигнуть 43 градуса Цельсия. Китаю также предсказали еще одно жаркое лето.

Ранее организация Красный Крест в Испании зафиксировала в стране рекордную для апреля жару — столбик термометра поднялся до 38,8 градуса Цельсия. Рекордное значение заметили в аэропорту города Кордоба на юге европейской страны 27 апреля.

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    Нина Ташевская
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