В одной европейской стране зафиксировали рекордную жару

Красный Крест зафиксировал в Испании рекордную температуру в 38,8 градуса Цельсия

Организация Красный Крест в Испании зафиксировала в стране рекордную для апреля жару — столбик термометра поднялся до 38,8 градуса Цельсия. Об этом сообщается на сайте организации.

Рекордное значение заметили в аэропорту города Кордоба на юге европейской страны в четверг, 27 апреля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда воздух в Испании прогрелся до 34 градусов Цельсия. При этом в области Андалусия столбики термометров поднимались до 40 градусов.

Представители Красного Креста объяснили, что аномально горячий воздух пришел из Северной Африки. Они отметили, что жара приводила к летальным исходам, и призвали особое внимание уделить наиболее уязвимым группам населения.

В конце марта в юго-восточной части Испании зафиксировали аномальную жару: в некоторых регионах температура поднималась выше 30 градусов Цельсия. В воскресенье, 26 марта, в городе Мурсия потеплело до 31,9 градуса Цельсия, в Аликанте — до 30,8 градуса.