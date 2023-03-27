В Испании зафиксировали аномальную жару

На юго-востоке Испании температура поднялась выше 30 градусов Цельсия

В юго-восточной части Испании зафиксировали аномальную жару — в некоторых регионах температура поднялась выше 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье, 26 марта, в городе Мурсия потеплело до 31,9 градуса Цельсия, в Аликанте — до 30,8 градуса. Однако мартовский рекорд предыдущих лет еще не побит: тогда было зафиксировано 33,3 градуса в Мурсии и 32,6 градуса — в Аликанте.

Согласно прогнозам, в течение недели жара может усилиться. Мадриду предрекли повышение до 28 градусов Цельсия, при этом рекордными для города считались 27,1 градуса. В Малаге, где ранее был зафиксирован рекорд в 31,4 градуса, может потеплеть до 31 градуса Цельсия.

Ранее стало известно, что шафран, который считается одной из самых популярных пряностей в мире и выращивается в Испании, оказался под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Из-за жары и отсутствия осадков цветение начинается позже, а урожайность падает.