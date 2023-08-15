Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:42, 15 августа 2023Экономика

Мировой торговле предрекли проблемы

Guardian: мировая торговля может пострадать из-за обмеления Панамского канала

Фото: Carlos Lemos / Reuters

Продолжающаяся в Панаме засуха привела к обмелению одного из важнейших морских торговых путей — Панамского канала, что может создать дополнительные трудности для глобальной торговли. В начале недели на подходе к шлюзам образовалась очередь из около 140 судов, что оказалось значительно больше традиционного для этого времени года уровня в 90 судов, сообщает The Guardian.

Администрация Панамского канала (ACP) сократила ежедневную норму прохождения судов с 36 до 32-х и снизила разрешенную максимальную глубину погружения. Из-за этих мер логистические компании начали искать альтернативные маршруты доставки грузов.

Максимальный уровень скопления судов вблизи канала был зафиксирован 10 августа, когда своей очереди ожидали в общей сложности 160 судов. В ACP назвали подобную ситуацию «беспрецедентной» и более кризисной, чем во время последней сильной засухи в 2019-2020 годах.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023

Панамский канал пользуется большой популярностью в мире. Сложившиеся затруднения могут привести к увеличению сроков доставки грузов и росту логистических затрат для крупных розничных торговцев и энергетических компаний, которые ведут торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и США, предупреждают эксперты.

До этого аномальные погодные условия привели к обмелению еще одного крупного водного логистического маршрута — реки Рейн. Ранее сообщалось, что из-за резкого снижения уровня воды в критической точке возле немецкого города Кауб объем грузоперевозок в Германии может опуститься до самого низкого уровня с момента воссоединения страны в 1990 году. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2022-м, когда по водным путям ФРГ перевезли 182 миллиона тонн грузов.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

    Кеннеди-младший назвал условие развала НАТО

    Курс доллара превысил 99 рублей

    «Википедию» повторно оштрафовали за фейки о спецоперации

    Мировой торговле предрекли проблемы

    В московском метро мужчина выхватил телефон у пассажира во время разговора

    Украина перебросила резервы под Купянск

    Стал известен диагноз наместника Киево-Печерской лавры

    Родные решили исцелить пациента святой водой и едва не погубили его

    В Минобороны Украины назвали символом дружбы с Германией танки Leopard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости