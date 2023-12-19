Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

Bloomberg: обстрелы в Красном море могут ударить по нефтяной торговле России

Рост числа ракетных атак йеменских хуситов по зарубежным нефтетанкерам может значительно затруднить сырьевую торговлю России, экспортеры которой до недавнего времени активно использовали этот маршрут для доставки грузов иностранным покупателям. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост поставок российской нефти через Красное море был во многом продиктован намерением диверсифицировать маршруты доставки сырья с Запада на Восток, преимущественно азиатским потребителям. Усиление геополитической напряженности в ближневосточном регионе вкупе с увеличением числа ракетных атак может привести к значительному сокращению экспорта российской нефти по этому направлению, считают эксперты.

За последнее время суммарные объемы перевозок нефти (не только российского происхождения) через Красное море увеличились в общей сложности на 140 процентов и достигли уровня в 3,8 миллиона баррелей в сутки. Риск полного перекрытия торгового маршрута с большой долей вероятности приведет к поиску альтернативных маршрутов доставки грузов и, как следствие, — к существенному увеличению времени в пути подобных грузов.

Россия станет одним из основных пострадавших при подобном раскладе, уточняют аналитики. В конце 2021 года российские экспортеры отправляли из западных портов страны через акваторию Красного моры (через египетский Суэцкий канал) порядка 120 тысяч баррелей в сутки. Однако уже в начале 2022 года этот показатель вырос более чем в 14 раз и достиг уровня в 1,7 миллиона баррелей в день, а в июне-ноябре — увеличился до 3,5 миллиона баррелей. При этом ситуацию усугубляет тот факт, что почти все партии российской нефти и нефтепродуктов должны проходить в непосредственной близости от побережья Йемена. Это обстоятельство значительно повышает риски атак на суда с подобными грузами, резюмировали эксперты.

Ранее о решении полностью приостановить поставки нефти через акваторию Красного моря заявили ряд крупных энергетических компаний, включая нефтегазовых гигантов BP и Equinor. Вместо прохода судов напрямую через Суэцкий канал теперь транспортным средствам придется выбирать альтернативные маршруты, преимущественно в обход африканского континента. Это обстоятельство может привести к транспортному коллапсу на мировом энергорынке и, как следствие, — риску резкого роста биржевых цен на нефть, предупредили аналитики.