Мировому нефтерынку предрекли коллапс

Bloomberg: нефть может подорожать из-за перекрытия транзита через Красное море

Стоимость перевозки нефти может значительно увеличиться из-за перекрытия транзита через Красное море со стороны крупнейших энергетических компаний, включая British Petroleum (BP). Об этом сообщает Bloomberg.

Решение руководства третьей по величине нефтегазовой компании о временной приостановке транзита топлива через акваторию Красного моря было продиктовано ростом числа нападений со стороны йеменских хуситов. Ранее под их обстрелы попали норвежские суда Swan Atlantic и Strinda. Подобные инциденты вызывают рост обеспокоенности у крупнейших энергогигантов, считают эксперты.

Решение BP распространится на все танкеры компании и на торговые суда ее партнеров, уточняется в официальном заявлении. Возможное возобновление транзита представители энергогиганта связали с нормализацией обстановки в акватории Красного моря. Кризисная ситуация усугубляется тем, что на этот регион приходится до 12 процентов от мировой морской торговли, предупреждают эксперты.

Это означает, что в ближайшее время владельцы судов не смогут использовать египетский Суэцкий канал в качестве маршрута доставки грузов. Вместо этого им придется значительно увеличивать время в пути за счет поиска альтернативных путей доставки грузов, преимущественно в обход африканского континента. Вышеуказанные факторы в совокупности могут привести к резкому удорожанию сырья и угрозе транспортного коллапса на глобальном энергетическом рынке, пришли к выводу аналитики.

В середине декабря руководство крупнейшего перевозчика товаров — датской логистической компании Maersk — также сообщило о приостановке работы в Красном море. Поводом для подобного решения стала ракетная атака на контейнеровоз Maersk Gibraltar. Нападение осуществили представители йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Судно направлялось из Омана в Саудовскую Аравию, а его экипаж находится в безопасности, уточнили в Maersk.