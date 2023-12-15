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19:31, 15 декабря 2023Экономика

Крупнейший перевозчик товаров остановил работу в Красном море после нападения

Maersk приостановила перевозки через Красное море после нападения хуситов

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Датская судоходная компания Maersk, являющаяся крупнейшим перевозчиком товаров в мире, объявила о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение озвучили после ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar, осуществленной йеменскими хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» 15 декабря. Представитель движения Яхья Сариа ранее заявил, что нападение было осуществлено с помощью беспилотника с прямым попаданием в цель.

В Maersk в свою очередь уточнили, что атакованное судно, шедшее из Омана в Саудовскую Аравию, а также его экипаж сейчас находятся в безопасности.

Несколько дней назад та же группировка нанесла удар противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda, направлявшемуся с партией нефти в Израиль.

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      Дмитрий Воронин
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