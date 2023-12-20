Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

CNBC: компании перенаправили грузы на $65 млрд из-за атак в Красном море

Грузоотправители по всему миру перенаправили партии товаров на общую сумму около 65 миллиардов долларов из-за угрозы ракетных атак в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на участников рынка.

В результате перенаправления грузов время их доставки может значительно увеличиться и создать угрозу транспортного коллапса в портах по всему миру. Согласно данным аналитиков компании Kuehne + Nagel, по состоянию на 20 декабря, 103 контейнеровоза совершали длительное плавание в обход Африканского континента вместо того, чтобы проходить через Суэцкий канал, вблизи которого риски ракетных обстрелов особенно велики.

В свою очередь, эксперты компании Montrone заявили о рисках транспортного коллапса из-за массовых обновлений сроков прибытия логистических судов. Вышеуказанные факторы в итоге могут привести к многочисленным сбоям доставок грузов и нехватке контейнеров в районах повышенного спроса в азиатском регионе из-за более длительного времени доставки подобного оборудования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов предупредило о высоких рисках подорожания продукции по всему миру из-за кризисной ситуации в акватории Красного моря. В результате участившихся случаев ракетных обстрелов себестоимость перевозки грузов может значительно увеличиться. При этом рост цен затронет в первую очередь средиземноморские страны, включая Грецию и Болгарию.