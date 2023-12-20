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18:50, 20 декабря 2023Экономика

Мировым ценам на товары предрекли рост из-за атак на суда в Красном море

Bloomberg: рост числа атак на суда в Красном море приведет к удорожанию товаров
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abduljabbar Zeyad / Reuters

Рост числа ракетных атак на суда в Красном море может нанести серьезный удар по мировой экономике. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке затормозит сроки доставки товаров и, как следствие, приведет к повышению цен на различные виды продукции по всему миру, сообщает Bloomberg.

Из-за войны Израиля с представителями палестинской радикальной группировки ХАМАС и ее союзниками в лице йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» многие крупнейшие логистические компании, включая датскую Maersk, вынужденно прекратили осуществлять транзит грузов через акваторию Красного моря. Теперь вместо прохода через Суэцкий канал иностранные суда все чаще стали выбирать более длительные маршруты в обход Африканского континента, уточняют эксперты.

В результате вышеуказанных факторов себестоимость доставки грузов может значительно увеличиться, что неизбежно приведет к удорожанию различных видов продукции. Проблему усугубляет тот факт, что на Красное море до недавнего времени приходилось в общей сложности 14 процентов всей мировой водной торговли. Среди наиболее пострадавших от перебоев в торговле стран с большой долей вероятности окажутся Греция, Иордания, Шри-Ланка и Болгария, предрекли аналитики.

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Рост цен может затронуть в первую очередь средиземноморские европейские страны. Это обусловлено тем, что более 20 процентов всех контейнеров, проходящих через Суэцкий канал, направляются из азиатских портов именно в этот регион, уточнили аналитики логистической project44. Однако, если сбои в торговле продолжатся в среднесрочной перспективе, негативный эффект прочувствуют на себе жители не только южноевропейских, но и азиатских стран. «Лучшее, на что может надеяться мир, — это сценарий с умеренным риском, при котором судоходство будет приостановлено как минимум на несколько месяцев», — резюмировали эксперты.

О приостановке судоходства в акватории Красного моря ранее заявили не только в компании Maersk, но и представители ряда нефтегазовых гигантов, включая BP и норвежский государственный концерн Equinor. Поводом стали участившиеся случаи ракетных обстрелов их судов. На этом фоне агентство Bloomberg предупредило о риске транспортного коллапса на мировом энергорынке и, как следствие, угрозе резкого роста биржевых цен на нефть.

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