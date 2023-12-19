Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 19 декабря 2023Мир

Пентагон объявил многонациональную операцию по защите Красного моря

Шеф Пентагона Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов. Об этом сообщает Минобороны США.

Операция получила название «Страж процветания». Она призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Помимо США, в операции будут участвовать ряд государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию. Руководство кампанией возложено на командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

Ранее йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

      Умерла народная артистка России Александра Жигалова

      В сенате США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

      Продавец рассказал о самой раздражающей привычке посетителей секс-шопов

      Законопроект об уголовной ответственности за русофобию поддержали в кабмине

      Пентагон объявил многонациональную операцию по защите Красного моря

      Конгрессмен США резко высказался об Украине

      Украинские солдаты заподозрили США в желании сдать Киев

      Marvel уволила звезду сериала «Локи»

      Суд арестовал захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости