Пентагон объявил многонациональную операцию по защите Красного моря

Шеф Пентагона Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов. Об этом сообщает Минобороны США.

Операция получила название «Страж процветания». Она призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Помимо США, в операции будут участвовать ряд государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию. Руководство кампанией возложено на командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

Ранее йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль.