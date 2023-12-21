Стоимость перевозки нефти взлетела на фоне обстрелов в Красном море

Ставки фрахта большегрузных танкеров выросли до 87 пунктов по мировой шкале

На прошлой неделе ставки предварительного фрахта большегрузных нефтетанкеров выросли до 87 пунктов по мировой шкале. Речь идет о стоимости бронирования судов типа Suezmax суммарной вместимостью около 600 тысяч баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов биржи Baltic Exchange.

Баллы по мировой шкале представляют собой процент от фиксированной, заранее определенной ставки для данного маршрута. Котировки фрахта нефтетанкеров меняются в зависимости от динамики спроса и предложения, а также других факторов, включая риски перевозки грузов по конкретному направлению. Ближе к середине декабря ставки фрахта находились в районе 67 баллов по мировой шкале.

Резкий скачок на 20 пунктов аналитики связали с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и непосредственно в акватории Красного моря. Из-за участившихся случаев ракетных обстрелов иностранных судов повстанцами-хуситами из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» многие крупные логистические компании были вынуждены в экстренном порядке менять маршруты следования собственных судов. Вместо прямого прохода через Суэцкий канал теперь им приходится перенаправлять транспортные средства в обход Африканского континента, что значительно увеличивает сроки доставки грузов.

За последнее время все большее число нефтетанкеров, построенных специально для прохождения через Суэцкий канал, стали застревать в длительных рейсах. В результате количество судов, доступных для перевозки нефти и нефтепродуктов, становится еще более ограниченным, что в итоге приводит к повышенному спросу и, как следствие (на фоне ограниченности предложения), — к удорожанию бронирования свободных транспортных средств, заключили эксперты.

Ранее агентство Bloomberg предупредило об угрозе для нефтяной торговли России из-за ракетных обстрелов в Красном море.

С июня по ноябрь 2023 года маршрут доставки через Суэцкий канал был одним из ключевых для российских сырьевых экспортеров — по этому направлению перевозилось в общей сложности до 3,5 миллионов баррелей в сутки. До недавнего времени почти все партии российской нефти и нефтепродуктов, доставляющихся через акваторию Красного моря, должны были проходить в непосредственной близости от побережья Йемена, где сейчас сосредоточены основные очаги опасности для судов в ближневосточном регионе.