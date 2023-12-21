Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

CNBC: продолжительность доставки товаров между Азией и Европой увеличится

Из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» средняя продолжительность доставки грузов между Азией и Европой увеличится на 14-15 дней. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на участников логистического рынка.

В DHL уточнили, что эскалация боевых действий в Красном море потребует от владельцев портов увеличения запланированной пропускной способности на фоне массовых временных сбоев доставки грузов. Из-за вынужденного обхода судов вокруг Африканского континента нагрузка на конечные пункты приема грузов значительно вырастет.

При этом угроза ракетных обстрелов уже привела к увеличению стоимости страхования судов. По словам генерального директора компании по обеспечению безопасности на море Dryad Global Кори Рэнслема, угроза мировому судоходству в акватории Красного моря сохранится в среднесрочной перспективе. Ежегодно через этот участок проходят около 35 тысяч торговых судов. В случае усиления кризиса под ударом может оказаться примерно 10 процентов глобального ВВП, заключил он.

Ранее о риске торгового коллапса из-за кризиса в Красном море предупреждало агентство Bloomberg. Как утверждали эксперты, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке значительно увеличит продолжительность транзита грузов между ключевыми рынками, а также приведет к росту мировых цен на различные виды продукции. При этом среди наиболее пострадавших от перебоев в торговле стран окажутся в первую очередь средиземноморские европейские государства, включая Грецию и Болгарию.