Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

ОПЕК: вывоз нефти из РФ и Центральной Азии снизился на 0,4 млн баррелей в сутки

В мае 2024 года среднесуточные объемы вывоза нефти из России и стран Центральной Азии сократились на 400 тысяч баррелей в сравнении с апрельским показателем и опустились до отметки в 6,3 миллиона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные июльского отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В годовом выражении показатель упал на 9 процентов, или 600 тысяч баррелей, уточнили в ОПЕК. В организации связали подобную динамику прежде всего со снижением объемов поставок через порты Балтийского моря.

Среднесуточные объемы экспорта сырья по этому направлению сократились на 211 тысяч баррелей и составили в среднем 1,5 миллиона. В свою очередь, поставки нефти из Приморска снизились на 190 тысяч баррелей в сутки, до 880 тысяч. Ежедневный экспорт из Усть-Луги в мае упал на 21 тысячу баррелей, до 729 тысяч.

При этом среднесуточные поставки из стран Центральной Азии за последний месяц весны просели на 10 процентов в сравнении с апрельским показателем и снизились до отметки в 214 тысяч баррелей. В годовом выражении показатель упал на 6 процентов, резюмировали в ОПЕК.

Ранее в организации сообщили о сокращении среднесуточных объемов добычи нефти в России на 114 тысяч баррелей. В июне показатель составил 9,139 миллиона. Кроме того, в ОПЕК заявили о сохранении за РФ статуса крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В структуре импорта КНР доля российских поставок в мае составила 19 процентов, Индии — 41 процент.