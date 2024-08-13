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13:29, 13 августа 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов выросли

МЭА: доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов выросли до $17,12 млрд

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам июля 2024 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 880 миллионов долларов и достигли отметки в 17,12 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации отметили, что доходы России от продажи нефти увеличились на 620 миллионов долларов, до 11,12 миллиарда. В свою очередь, поступления от реализации нефтепродуктов РФ выросли на 260 миллионов и составили 6 миллиардов.

Аналитики МЭА связали подобную динамику прежде всего с ростом цен на российскую эталонную нефть Urals. Согласно данным экспертов, стоимость этого сорта сырья увеличилась в июле на 4,4 доллара за баррель в сравнении с июньским показателем и достигла отметки в 72 доллара.

Рост сырьевых доходов России во втором летнем месяце сопровождался падением среднесуточных объемов поставок отечественного сырья. Ранее в МЭА сообщили, что по итогам второго летнего месяца показатель упал до 4,8 миллиона баррелей. В свою очередь, ежедневные объемы экспорта российских нефтепродуктов сократились на 300 тысяч баррелей в годовом выражении. В целом нефтяной экспорт РФ за этот период времени просел до минимума с августа 2023-го и опустился до отметки в 7,4 миллиона баррелей в сутки.

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