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12:30, 13 августа 2024Экономика

Вывоз нефти и нефтепродуктов из России упал до минимума за год

МЭА: нефтяной экспорт России сократился до 7,4 млн баррелей в сутки в июле

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам июля 2024 года среднесуточные объемы вывоза нефти и нефтепродуктов из России сократились на 280 тысяч баррелей в сравнении с июньским значением и опустились до отметки в 7,4 миллиона баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что за второй месяц лета показатель опустился до минимального с августа 2023 года уровня. За этот период среднесуточный объем вывоза российской нефти упал на 290 тысяч баррелей к июньскому уровню, до 4,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в сравнении с тем же периодом 2023-го показатель, напротив, увеличился на 170 тысяч.

В свою очередь, экспорт нефтепродуктов практически не изменился в месячном выражении, однако в годовом — просел на 300 тысяч баррелей в сутки. В МЭА связали падение российского нефтяного экспорта прежде всего с проведением ремонтных работ на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и высоким спросом на внутреннем топливном рынке.

Ранее в МЭА сообщили о сокращении объемов среднесуточной добычи нефти в России. По итогам июля показатель просел на 10 тысяч баррелей и опустился до отметки в 9,23 миллиона баррелей. В то же время достигнутый результат, как отметили в организации, не позволил России выполнить план в рамках сделки ОПЕК+. С учетом всех добровольных сокращений среднесуточный объем добычи нефти в стране должен был составить 8,98 миллиона.

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