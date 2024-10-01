Упала цена одного из основных сортов нефти

Investing.com: цена нефти сорта Brent опустилась ниже 70 долларов

Цена нефти сорта Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель до — 69,92 доллара. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По ее данным, в первый день IV квартала нефть упала в цене, поскольку «медвежьи» прогнозы на рынке оказались сильнее, чем геополитические риски на Ближнем Востоке. По состоянию на 12:00 мск данный сорт нефти потерял больше двух процентов.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что главной причиной нового падения мировых цен на нефть стали сведения о том, что несколько стран собрались увеличить ее добычу.

По некоторым прогнозам, к концу 2024 года мировые цены на нефть марки Brent возвратятся к 75-85 долларам за баррель.