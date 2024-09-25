Предсказаны цены нефти марок Urals и Brent

Аналитик Бутенко: к концу года Urals вернется к 65-75 долларам за баррель

К концу 2024 года мировые цены на нефть марки Brent вернутся к 75-85 долларам за баррель. Об этом заявила старший аналитик УК «Первая» Анна Бутенко. Ее цитирует РИА Новости.

Она полагает, что дефицит нефти в III квартале приблизится к одному миллиону баррелей в сутки. В IV квартале этот показатель увеличится до 1,26 миллиона баррелей в сутки в связи с продлением ограничений в рамках ОПЕК+. Как следствие, цены на нефть марки Brent вернутся в диапазон 75-85 за баррель, а Urals — 65-75 долларов.

По мнению Бутенко, нынешняя цена российской нефти остается немного ниже того уровня, который был изначально заложен в бюджет.

Ранее сообщалось, что на 24 сентября стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent преодолела отметку в 75 долларов за баррель.

По итогам последнего месяца лета 2024 года Турция, которая считается третьим по величине покупателем российской нефти, вдвое снизила закупки этого сырья из РФ.