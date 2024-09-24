Один их главных покупателей российской нефти резко сократил ее закупки

Kpler: Турция вдвое сократила закупки российской нефти по итогам августа

По итогам августа 2024 года Турция, являющаяся третьим по величине покупателем российской нефти, вдвое сократила закупки сырья из РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Отмечается, что в последний летний месяц среднесуточный объем импорта российской нефти Турцией упал до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в начале июня показатель составлял в среднем 400-450 тысяч баррелей в день.

Эксперты связали подобную динамику прежде всего с проведением ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, расположенного неподалеку от города Измир в западной части средиземноморской страны. Как уточнили аналитики, на это предприятие приходится в общей сложности порядка 45 процентов всей российской нефти, поставляемой в Турцию.

Глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона заявил, что ремонтные работы на НПЗ STAR, заточенном на переработку азербайджанской Azeri Light, иракской Kerkuk и российской Urals, носят плановый характер и продлятся около двух месяцев. Таким образом, закупки начали сокращаться в преддверии остановки производства, резюмировал он.