Раскрыта схема морской доставки российской нефти в Европу

FT: Россия использует терминал в Турции для доставки нефти в Европу по морю

Россия использует терминал в Турции для морской доставки своей нефти в страны Евросоюза (ЕС) и США. Речь идет о площадке под названием Дертйол в провинции Хатай, сообщает Financial Times (FT).

С января по ноябрь 2023 года на этот терминал было доставлено по морю порядка 10,5 миллиона баррелей, или около 1,5 миллиона тонн сырой нефти. Их них 9,2 миллиона баррелей (90 процентов) были российского происхождения.

При этом данный терминал пользовался у поставщиков нефти российского происхождения заметным спросом еще в 2022 году. Тогда в Дертйол отправили в общей сложности 3,7 миллиона баррелей, или около 513 тысяч тонн сырья. Для сравнения: в докризисном 2021-м на эту площадку доставили лишь 583 870 баррелей (порядка 87 тысяч тонн).

Отмечается, что на терминале нет оборудования для переработки топлива на месте. Из Дертйола также не отправляют сырье на внутренний рынок Турции. Эта площадка представляет собой перевалочный узел для дальнейшей доставки сырья в западные страны, утверждают эксперты.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года поставки российской нефти в Турцию достигли рекордной отметки в 444 тысячи баррелей в сутки.

Этот показатель составил около 13 процентов от общего морского сырьевого экспорта России и превысил ноябрьское среднесуточное значение на 12 тысяч баррелей. Ключевой точкой сбыта сырья из РФ выступил порт Алиага — туда отгрузили порядка 70 процентов от поставленных объемов российского сырья в Турцию.