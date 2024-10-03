Мировые цены на нефть достигли максимума с начала сентября

Биржевые цены на нефть Brent поднялись выше 77 долларов впервые с 3 сентября

В ходе торгов в четверг, 3 октября, стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысили отметку в 77 долларов за баррель, чего не наблюдалось с 3 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

Ближе к 17:13 по московскому времени сырьевые котировки подскочили до отметки в 77,58 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии на тот момент составил 4,98 процента. Однако к 17:21 котировки незначительно отыграли прирост и опустились до отметки в 77 долларов (плюс 4,19 процента).

Что касается американской марки сырья West Texas Intermediate, то контракты на ноябрьские поставки к этому времени торговались на уровне в 73,32 за баррель (плюс 4,59 процента к уровню закрытия предыдущей сессии). Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с последствиями эскалации на Ближнем Востоке и ростом геополитической напряженности между Ираном и Израилем.

Президент США Джо Байден, в частности, заявил, что власти Соединенных Штатов обсуждают вопрос ответного ракетного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана. Если это произойдет, полагают аналитики, под обстрелом могут оказаться нефтеперерабатывающие заводы, терминалы и электростанции, расположенные в ближневосточной стране.

При подобном раскладе, как считает аналитик компании «Финам» Александр Потавин, мировые цены на нефть могут подскочить на 10-15 процентов. В свою очередь, сотрудники финансовой корпорации Citigroup ожидают, что иранские военные могут заблокировать Ормузский канал, через который осуществляется большая часть поставок арабской нефти и сжиженного природного газа. Этот сценарий они назвали наихудшим для глобального сырьевого рынка.