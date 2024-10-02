Последствия войны Ирана и Израиля для мировых цен на нефть оценили

Аналитик Потавин: война на Ближнем Востоке поднимет цены на нефть на 10-15 %

Война между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent на 10-15 процентов к нынешнему уровню. Последствия эскалации на Ближнем Востоке для глобального энергорынка оценил аналитик компании «Финам» Александр Потавин, его слова приводит ТАСС.

Эксперты уточнил, что в случае прямого столкновения армий двух стран добыча нефти в Иране может частично остановиться. В этом случае глобальный энергорынок может лишиться значительного объема поставок из ближневосточного государства.

Потавин напомнил, что в августе 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в Иране оказались максимальными с июня 2023-го и составили 3,7 миллиона баррелей. «Остановка хотя бы части такого объема добычи может поднять цены на нефть еще на 10-15 процентов», — резюмировал эксперт.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган заявил, что в случае полномасштабной войны одними из главных целей армии Израиля могут стать порты, нефтяные хранилища, нефтеперерабатывающие заводы и сырьевые месторождения. В случае повреждения или уничтожения вышеуказанных объектов мировые цены на нефть Brent, согласно ожиданиям эксперта, могут подняться до 85 долларов за баррель.

При наихудшем же сценарии Иран перекроет Ормузский пролив, через который осуществляются поставки значительной части арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). В этом случае нефтяные котировки могут подняться выше 85 долларов. Старший аналитик по энергетике в MST Marquee Сол Кавоник, в свою очередь, считает, что из-за эскалации на Ближнем Востоке под угрозой срыва могут оказаться до четырех процентов глобального экспорта сырья. Он утверждает, что в обозримой перспективы сбои в поставках нефти неизбежны.