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22:43, 5 октября 2024Экономика

Стоимость нефти Brent показала рекордный рост из-за конфликта на Ближнем Востоке

FT: конфликт на Ближнем Востоке вызвал рекордный за два года рост цен на нефть

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стоимость эталонного сорта нефти Brent показала рекордный недельный рост за последние два года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, накануне нефть этой марки торговалась на уровне более 78 долларов за баррель, что более чем на восемь процентов выше, чем неделей ранее.

Отмечается, что цена резко повысилась в течение предшествующих четырех дней на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость начала увеличиваться с 1 октября, когда Brent торговалась на уровне 71,8 доллара за баррель. Предыдущий резкий скачок был замечен 23 сентября, когда Израиль начал операцию «Стрелы Севера» против ливанского шиитского движения «Хезболла», затем цена упала.

3 октября цена фьючерсных контрактов на декабрьские поставки Brent превысила 77 долларов за баррель. Такого не было с 3 сентября 2024 года

Есть мнение, что если эскалация ирано-израильского конфликта дойдет до перекрытия Ормузского пролива, то мировые цены на Brent могут вырасти до 85 долларов и выше.

По другим прогнозам, у нефти есть все шансы подорожать и до 90 долларов за баррель, если иранский экспорт этого энергоносителя упадет хотя бы наполовину.

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      Марина Совина
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